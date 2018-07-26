Polícia apreende 42 mil pacotes de cigarro contrabandeado em MS

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na noite desta quarta-feira (25), por volta das 22h15, um caminhão baú de cor vermelha que trafegava no sentido Juti a Caarapó, carregada com 42 mil pacotes de cigarro contrabandeados do Paraguai e sem a documentação de regularidade fiscal.

A apreensão ocorreu durante abordagem do policiamento para fiscalização na região de Caarapó.

Inicialmente o condutor de 33 anos de idade mentiu dizendo que transportava bolachas. Os policiais pediram que o compartimento de carga fosse aberto, mas o condutor disse que não poderia por estar lacrado. As notas fiscais apresentadas pelo condutor do caminhão tinham o mesmo código e endereços diferentes. O código foi checado na Receita Estadual e a resposta foi de “número inválido”.

O condutor mudou a versão de seu depoimento e confessou que foi contratado para transportar a carga de cigarros da cidade de Iguatemi até o Estado de São Paulo. Durante a busca veicular, os policiais localizaram a quantia de nove mil reais em espécie e, durante a checagem dos dados pessoais, a identificação de um registro por Contrabando, tendo o condutor como o autor qualificado.

O caminhão e a carga de cigarros foram encaminhados até a base operacional do DOF, em Dourados, onde os policiais localizaram um rádio comunicador escondido no painel e sinais de adulteração na numeração de identificação do motor do veículo. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia da Polícia Federal de Dourados para os procedimentos legais.