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Miranda

PMA desmonta acampamento, apreende armas, caça e aplica multas

Fatos ocorreram hoje, no rio Miranda

Renan Nucci

Publicado em 27/07/2018 às 13:48

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Durante policiamento no rio Miranda hoje, a Polícia Militar Ambiental  (PMA) desmontou um acampamento de pescadores profissionais, encontrou capivara abatida e parte da carne sendo consumida e autuaram seis por pesca ilegal e por caça.

No acampamento às margens do rio estavam sete pescadores, que se identificaram como profissionais, porém, somente uma mulher possuía a autorização de pesca profissional do órgão competente. Na vistoria no acampamento, a PMA percebeu em uma panela carne que aparentava ser de animal silvestre. 

Um dos pescadores confessou que teria abatido uma capivara a pauladas, porém, no local foi encontrado um rifle calibre 22 com munições e um revólver calibre 38 com seis munições do mesmo calibre, que não possuíam documentação, além de vestígios de sangue e do couro do animal. Um barco, dois motores de popa que eram utilizados nas infrações, as armas e a carne foram apreendidas.

O infrator de 35 anos, residente em ladário, recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma e pela caça. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 1.000,00 por pesca ilegal e mais R$ 500 pelo abate do animal. A pesca sem a licença não é crime, trata-se somente de infração administrativa. Pelo crime de caça, a pena é de seis meses a um ano de detenção e, pelo porte ilegal de arma, a pena é de dois a quatro anos de detenção.

Os demais infratores com idades de 21 a 39 anos, residentes em Ladário e que não possuíam a licença de pesca profissional, foram autuados administrativamente e multados em R$ 1 mil cada um, perfazendo R$ 5mil.

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