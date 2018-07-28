Dupla fugiu após matar morador com 12 tiros de pistola em residência

Cláudio Merquides da Cunha, de 36 anos, foi morto com 12 tiros de pistola calibre 380, esta noite (27) em sua residência da Rua Três, no Jardim Parque das Alvoradas, em Dourados, a 233 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a polícia dois suspeitos fugiram em um veículo Gol após matarem o morador. Eles teriam parado o veículo a cerca de 50 metros do endereço. Em frente ao local, um deles teria chamado a vitima enquanto outro, armado, aguardava escondido atrás de uma árvore.

Ao sair Cláudio foi morto antes mesmo de chegar ao porto de sua residência. Dois dos tiros atingiram as costas, outros dois o ombro e oito disparos perfuraram a parte frontal do corpo.