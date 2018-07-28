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Operação militar termina com apreensões e processos contra atiradores

Dois comércios ilegais também foram identificados

Renan Nucci

Publicado em 28/07/2018 às 12:00

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Militares da 9ª Região Militar (9ªRM), por meio do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC/9), finalizaram hoje (27) a 2ª edição da Operação Impacto. As fiscalizações resultaram nas autuações de duas entidades de tiro e de seis atiradores, por não estarem atendendo à legislação vigente.

Durante a operação, também foram identificados dois comércios de Produtos Controlados pelo Exército (PCE) atuando sem autorização, e foram apreendidas 13 lunetas, quatro armas de pressão e uma máquina de recarga.

A ação teve por finalidade a fiscalização de empresas cadastradas juntas ao Exército Brasileiro que trabalham direta ou indiretamente com PCE, como armas de fogo, munições, acessórios e insumos de recarga, visando coibir o desvio dos equipamento para comércio ilegal. Conforme o Exército, as ações impactam na segurança pública nacional por contribuirem para a redução da violência e do tráfico de armas e munições.

No total, foram fiscalizadas 31 entidades de tiro e 43 atiradores vinculados ao Exército Brasileiro, nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e na cidade de Aragarças (GO). Além das fiscalizações, durante a operação as equipes de militares ofereceram orientações técnicas e realizaram trocas de experiências com os clubes e seus usuários.

A ação, que durou quatro dias, foi coordenada pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados (DFPC), direto de Brasília (DF), e foi relizada simultaneamente em todo o Brasil.

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