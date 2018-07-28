PMs de Anastácio e Miranda capturam dois homens foragidos da justiça

Policial
Os fatos ocorreram na última quinta-feira
Na última quinta-feira, policiais militares de Anastácio e Miranda capturaram foragidos da justiça. Os policiais militares de Miranda realizavam patrulhamento, quando em determinado momento passaram por um cidadão que apresentou atitude suspeita.
Durante a abordagem e checagem ao Sistema de Informação foi verificado um Mandado de Prisão em seu desfavor. Diante do exposto, o autor foi encaminhado à Delegacia de Miranda para providências em lei.
Na cidade de Anastácio foi retirado das ruas mais um com Mandado de Prisão expedido pela Justiça. O referido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio, para devidas providências em Lei.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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