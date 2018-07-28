PMs de Anastácio e Miranda capturam dois homens foragidos da justiça

Na última quinta-feira, policiais militares de Anastácio e Miranda capturaram foragidos da justiça. Os policiais militares de Miranda realizavam patrulhamento, quando em determinado momento passaram por um cidadão que apresentou atitude suspeita.

Durante a abordagem e checagem ao Sistema de Informação foi verificado um Mandado de Prisão em seu desfavor. Diante do exposto, o autor foi encaminhado à Delegacia de Miranda para providências em lei.

Na cidade de Anastácio foi retirado das ruas mais um com Mandado de Prisão expedido pela Justiça. O referido foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Anastácio, para devidas providências em Lei.