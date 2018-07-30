Homem bate na mulher e depois foge para o mato na Colônia Buriti

Mulher de 41 anos foi agredida pelo marido na região da Colônia Buriti, na zona rural de Aquidauana. A vítima sofreu ferimentos acima do olho esquerdo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Os fatos ocorreram no sábado, mas foram divulgados pela Polícia Civil somente agora.

Segundo boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar alegando que havia sido atacada pelo marido. Chegando ao local, os policiais constataram a agressão e chamaram os bombeiros para atendê-la. O autor fugiu em direção e, apesar do esforço policial, não foi encontrado.



