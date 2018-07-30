Homem bate na mulher e depois foge para o mato na Colônia Buriti

Aquidauana
Vítima ficou ferida e precisou de atendimento médico
Mulher de 41 anos foi agredida pelo marido na região da Colônia Buriti, na zona rural de Aquidauana. A vítima sofreu ferimentos acima do olho esquerdo e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros. Os fatos ocorreram no sábado, mas foram divulgados pela Polícia Civil somente agora.
Segundo boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar alegando que havia sido atacada pelo marido. Chegando ao local, os policiais constataram a agressão e chamaram os bombeiros para atendê-la. O autor fugiu em direção e, apesar do esforço policial, não foi encontrado.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS