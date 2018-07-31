Continua internada a bebê de 9 meses espancada pelo pai em Campo Grande

Crime bárbaro
Criança passará por exames e não corre risco de morte
O bebê de 9 meses que foi agredido pelo pai na tarde de domingo (29), na Vila Popular, em Campo Grande, passa por exames na Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde da menina é estável, segundo a assessoria de comunicação do hospital.
Ainda de acordo com o hospital, a bebê está bem internada na área verde do pronto-socorro. Ela ainda deve fazer exames nesta segunda-feira (30) e não há previsão de alta.
A criança foi socorrida pela mãe para a UPA Santa Mônica na tarde de domingo. Segundo funcionários do local, a criança apresentava marcas de espancamento e chorava muito. Devido à gravidade dos machucados, a criança foi transferida para a Santa Casa.
Funcionários da UPA desconfiaram do caso devido à natureza das marcas e também porque a mãe teria entrado em contradição. Primeiro, disse que a criança caiu da cama e, posteriormente, do bebê conforto. Só depois disse que o marido havia agredido a criança.
O homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Na delegacia, ele contou que a bebê estava tentando descer da cama e que ele teria, então, colocado a criança novamente na cama. Segundo o seu depoimento, a bebê teria tentado descer novamente e ele, irritado, teria jogado a menina contra a cama, mas ela acabou caindo no chão provocando hematomas na cabeça e costas. Familiares ainda devem ser ouvidos pela polícia.
Reincidência
Segundo a polícia, esta não seria a primeira vez que o bebê é agredido. Em outra ocasião, a criança teria ‘caído’ do carrinho, segundo o relato do pai.
Funcionários da UPA Santa Mônica confirmam que a criança foi atendida em outra UPA quando tinha apenas três meses com quadro de sangramento no ouvido. Na época, o homem disse que a bebê caiu do carrinho. Por causa da gravidade dos ferimentos, na época a bebê também foi levada para a Santa Casa.
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