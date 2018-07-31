Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:00

Buscar

Últimas notícias
X

Crime bárbaro

Continua internada a bebê de 9 meses espancada pelo pai em Campo Grande

Criança passará por exames e não corre risco de morte

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/07/2018 às 11:39

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O bebê de 9 meses que foi agredido pelo pai na tarde de domingo (29), na Vila Popular, em Campo Grande, passa por exames na Santa Casa de Campo Grande. O estado de saúde da menina é estável, segundo a assessoria de comunicação do hospital.

Ainda de acordo com o hospital, a bebê está bem internada na área verde do pronto-socorro. Ela ainda deve fazer exames nesta segunda-feira (30) e não há previsão de alta.

A criança foi socorrida pela mãe para a UPA Santa Mônica na tarde de domingo. Segundo funcionários do local, a criança apresentava marcas de espancamento e chorava muito. Devido à gravidade dos machucados, a criança foi transferida para a Santa Casa.

Funcionários da UPA desconfiaram do caso devido à natureza das marcas e também porque a mãe teria entrado em contradição. Primeiro, disse que a criança caiu da cama e, posteriormente, do bebê conforto. Só depois disse que o marido havia agredido a criança.

O homem foi levado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro. Na delegacia, ele contou que a bebê estava tentando descer da cama e que ele teria, então, colocado a criança novamente na cama. Segundo o seu depoimento, a bebê teria tentado descer novamente e ele, irritado, teria jogado a menina contra a cama, mas ela acabou caindo no chão provocando hematomas na cabeça e costas. Familiares ainda devem ser ouvidos pela polícia.

Reincidência

Segundo a polícia, esta não seria a primeira vez que o bebê é agredido. Em outra ocasião, a criança teria ‘caído’ do carrinho, segundo o relato do pai.

Funcionários da UPA Santa Mônica confirmam que a criança foi atendida em outra UPA quando tinha apenas três meses com quadro de sangramento no ouvido. Na época, o homem disse que a bebê caiu do carrinho. Por causa da gravidade dos ferimentos, na época a bebê também foi levada para a Santa Casa.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo