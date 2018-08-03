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Policial

Carga de cigarro contrabandeado é avaliada em mais de R$ 2 milhões

Flagrante ocorreu na noite de ontem, em Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 03/08/2018 às 15:12

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Na noite de quinta-feira (2), equipe formada por policiais da Rádio Patrulha dos Grupamentos de Vila Formosa e Vila Vargas, na cidade de Dourados, acabaram fazendo a prisão de Jeferson Ventura dos Santos, de 26 anos, morador de Mundo Novo, logo após ser flagrando com uma carga de grande volume de cigarro contrabandeado.

O fato ocorreu por volta das 23 horas, quando os policiais faziam o patrulhamento no perímetro urbano da BR 163 em Vila Vargas, sendo avistada uma Carreta Scania com Placa de Paranaiba atreladas a um semirreboque com placa de Marechal Cândido Rondon/PR em atitude suspeita, vindo a realizar a abordagem e vistoria ao veículo e a carga.

O acusado informou aos policiais que estaria carregado com uma carga de soja, entretanto na apresentação da nota de transporte houve divergência na quantidade e peso da carga. Na checagem visual os policiais acabaram encontrando 900 caixas de cigarro de origem paraguaia, produto de contrabando. 

Após ser descoberto o acusado tentou empreender fuga mas acabou contido pelos policiais. Ele informou aos policiais que a carga pertencia a uma pessoa conhecida como “Polaco”  que atua na região de Eldorado. Com Jeferson foram apreendidos ainda a quantia de 6mil reais em dinheiro.

A carga de 450 mil maços  de cigarro foi avaliada em mais de 2 milhões de reais. Policiais da Forca Tática de Dourados deram apoio na ocorrência, escoltando o veículo para a confecção do boletim e contagem da carga. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Dourados.
 

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