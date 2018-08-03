Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:02

Buscar

Últimas notícias
X

Crime ambiental

PMA de Jardim autua fazendeiro campo-grandense em R$ 7,8 mil

A multa foi decorrente de desmatamento ilegal de vegetação nativa em Maracaju

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/08/2018 às 07:45

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A PMA de Jardim realizou vistoria em uma propriedade rural no município de Maracaju, durante vistoria relativa à Operação Cervo-do-Pantanal, que visa ao combate ao desmatamento ilegal e verificou nesta quarta-feira (1º), que uma área de vegetação nativa do bioma cerrado havia sido desmatada ilegalmente. Os policiais mediram a área desmatada ilegalmente com uso de GPS, que perfez 7,86 hectares destruídos.

O pecuarista (76) suprimiu a vegetação entre os anos de 2013 e 2015 e não possuía autorização ambiental para a atividade e, no lugar da floresta desmatada, havia pastagem e criação de gado no local. A madeira proveniente da vegetação desmatada não se encontrava mais na propriedade. As atividades foram interditadas.

O infrator, residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e recebeu multa administrativa de R$ 7.860,00. Ele também responderá por crime ambiental, que prevê pena de três a seis meses de detenção.

O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual.

A PMA continua realizando vistorias relativas à operação Cervo-do Pantanal contra o Desmatamento, em parceria com o Ministério Público Estado (MPE), nas propriedades rurais. Em todo o Estado, no primeiro semestre foram 63 proprietários rurais autuados, sendo vistoriado um total de 1.807,75 hectares de desmatamentos ilegais e foram aplicadas multas que perfizeram o valor de R$ 1.361.828,00.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo