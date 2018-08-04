Após perseguição, PRF apreende 200 quilos de maconha em MS

Policial
Homem disse que a droga seria entregue em Dourados
Na madrugada deste sábado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 quilos de maconha após o condutor tentar empreender fuga de fiscalização policial. A equipe fiscalizava na Unidade Operacional do Capey (BR-463 km 68), em Ponta Porã, quando observaram um veículo fazer uma manobra de retorno ao observar a presença dos policiais.
Após alguns quilômetros de acompanhamento tático, o automóvel VW Gol com placas de Presidente Prudente/SP, conduzido por um homem de 20 anos. No banco traseiro do automóvel, os policiais visualizaram vários tabletes de maconha, que após pesagem somou-se 200kg da droga.
O motorista alegou que pegou o entorpecente em Ponta Porã e o levaria até Dourados, onde receberia o pagamento pelo transporte do ilícito. Ele informou que havia um outro veículo à frente que fazia o serviço de batedor da carga. O homem foi preso em flagrante e encaminhado junto com o veículo e a droga para a Polícia Civil em Ponta Porã.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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