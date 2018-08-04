Jovem sofre perfuração de seis centímetros no peito ao ser esfaqueado

Jardim
A PM chegou a fazer rondas pelo local, mas não achou o autor
Jovem de 22 anos foi esfaqueado na noite de ontem, na região do Bairro Santo Antônio, em Jardim, e precisou ser socorrido Corpo de Bombeiros. A vítima sofreu uma perfuração de seis centímetros do lado direito do peito e chegou a ficar inconsciente, mas se encontra estável.
Segundo boletim de ocorrência, ele estava na via quando o autor, identificado apenas como Renan, se aproximou por volta das 23h30 e lhe golpeou, fugindo em seguida. A Polícia Militar e os bombeiros foram acionados. A PM chegou a fazer rondas pelo local, mas não achou o autor.
A vítima está internada no Hospital Marechal Rondon e, inicialmente, por conta da gravidade do ferimento, havia a possibilidade de que fosse transferida para Campo Grande, mas como melhorou o estado de saúde, a transferência não foi necessária. O caso é investigado pela polícia.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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