PRF apreende 100kg de maconha em compartimentos ocultos de picape

Policial
Droga seria entregue na cidade de São Paulo/SP, no terminal rodoviário da Barra Funda
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado, 4 de agosto, maconha ocultada em várias partes de uma pick up. A equipe realizava uma fiscalização de rotina na Unidade Operacional Capey (BR-463 km 68) em Ponta Porã, quando abordaram um Fiat Strada Working com placas de Três Lagoas, conduzido por um homem de 20 anos.
O motorista apresentou apenas a documentação do veículo. Desconfiados, os policiais iniciaram buscas pelo automóvel quando encontraram diversos compartimentos ocultos com vários tabletes de maconha e skank, que somaram 100kg da droga.
Questionado, o condutor disse que pegou o carro já carregado na rodoviária de Ponta Porã e que o levaria até a cidade de São Paulo/SP, no terminal rodoviário da Barra Funda. O pagamento seria realizado posteriormente pelo proprietário do entorpecente. O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã para as providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
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Meteorologia
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