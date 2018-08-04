PRF apreende 100kg de maconha em compartimentos ocultos de picape

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã deste sábado, 4 de agosto, maconha ocultada em várias partes de uma pick up. A equipe realizava uma fiscalização de rotina na Unidade Operacional Capey (BR-463 km 68) em Ponta Porã, quando abordaram um Fiat Strada Working com placas de Três Lagoas, conduzido por um homem de 20 anos.

O motorista apresentou apenas a documentação do veículo. Desconfiados, os policiais iniciaram buscas pelo automóvel quando encontraram diversos compartimentos ocultos com vários tabletes de maconha e skank, que somaram 100kg da droga.

Questionado, o condutor disse que pegou o carro já carregado na rodoviária de Ponta Porã e que o levaria até a cidade de São Paulo/SP, no terminal rodoviário da Barra Funda. O pagamento seria realizado posteriormente pelo proprietário do entorpecente. O homem, o veículo e a droga foram encaminhados para a Polícia Federal em Ponta Porã para as providências cabíveis.