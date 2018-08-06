Famosa loja de auto-falantes é furtada neste domingo

Aquidauana
Segundo o proprietário, o prejuízo foi mais de 2 mil reais
Neste domingo (5) por volta das 17 horas, uma loja tradicional de Aquidauana que trabalha com venda e consertos de rádio, alto-falantes e afins foi furtada e teve prejuízo de mais de 2 mil reais.
Segundo consta no boletim de ocorrência, a edificação da oficina é de madeira e só funciona na hora comercial e no resto do tempo, fica sem ninguém no local.
O dono do estabelecimento comercial chegou no local no início da manhã de hoje (6) e notou que havia sido furtados os objetos de valor, tais como alto-falantes, cornetas, tuiters, módulos, tubos de cola e fonte. Ainda o autor do crime arrombou duas tábuas abaixo da janela para entrar no local.
O proprietário da loja informou aos policiais que não tem nenhum suspeito deste fato. A perícia técnica foi descartada, já que o local do crime foi arrumado, posteriormente, e assim desfeito.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS