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Crime ambiental

Homem é preso por pescar dourados de apenas 1kg em corredeira de Camisão

PMA apreendeu apetrechos proibidos e constatou pesca de peixes com tamanho inferior ao permitido

Luiz Guido Junior

Publicado em 06/08/2018 às 08:37

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Neste domingo (5), por volta das 14 horas, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava patrulhamento terrestre na corredeira do morcego ( Distrito de Camisão ), margem direita do Rio Aquidauana,  quando avistaram um pescador de 43 anos praticando pesca predatória com o petrecho de pesca  não permitido ( tarrafa). 

No momento da abordagem, foi encontrada, junto ao pescador, uma tarrafa de pesca malha 05 cm medindo 1,70 metros de altura e dois exemplares de pescado do tipo Dourado com tamanho inferior ao permitido medindo 34 e 35 cm e pesando apenas 1 kg.  

O homeem foi preso e  conduzido à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências cabíveis.

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