Homem é preso por pescar dourados de apenas 1kg em corredeira de Camisão

Neste domingo (5), por volta das 14 horas, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava patrulhamento terrestre na corredeira do morcego ( Distrito de Camisão ), margem direita do Rio Aquidauana, quando avistaram um pescador de 43 anos praticando pesca predatória com o petrecho de pesca não permitido ( tarrafa).

No momento da abordagem, foi encontrada, junto ao pescador, uma tarrafa de pesca malha 05 cm medindo 1,70 metros de altura e dois exemplares de pescado do tipo Dourado com tamanho inferior ao permitido medindo 34 e 35 cm e pesando apenas 1 kg.

O homeem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências cabíveis.