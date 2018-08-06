Homem é preso por pescar dourados de apenas 1kg em corredeira de Camisão

Crime ambiental
PMA apreendeu apetrechos proibidos e constatou pesca de peixes com tamanho inferior ao permitido
Neste domingo (5), por volta das 14 horas, a Polícia Militar Ambiental (PMA) realizava patrulhamento terrestre na corredeira do morcego ( Distrito de Camisão ), margem direita do Rio Aquidauana, quando avistaram um pescador de 43 anos praticando pesca predatória com o petrecho de pesca não permitido ( tarrafa).
No momento da abordagem, foi encontrada, junto ao pescador, uma tarrafa de pesca malha 05 cm medindo 1,70 metros de altura e dois exemplares de pescado do tipo Dourado com tamanho inferior ao permitido medindo 34 e 35 cm e pesando apenas 1 kg.
O homeem foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as providências cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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