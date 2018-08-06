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PRF prende homem que molestava menor em ônibus de viagem

Caso aconteceu no último domingo, em Mato Grosso do Sul

Renan Nucci

Publicado em 06/08/2018 às 14:43

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu no final da tarde deste domingo um homem por molestar uma adolescente em um ônibus de viagem. A equipe realizava fiscalizações quando um ônibus de viagem que faz a linha Sinop/MT – São Paulo/SP parou na Unidade Operacional em Nova Alvorada do Sul (BR-267 km 240).

O motorista desceu acompanhado de uma jovem de 16 anos, que afirmava ter sido molestada dentro do veículo por um passageiro, de 68 anos. Segundo a adolescente, os dois embarcaram na cidade de Sinop e seguiriam para São Paulo. Eles se sentaram nas poltronas lado a lado (27 e 28).

 A jovem informou que o homem teria passado a mão na sua coxa e segurado na sua mão, momento em que ela retirou a mão de forma brusca. Ela disse ainda que o homem teria se masturbado ao seu lado, embaixo do cobertor. A jovem então, buscou auxílio junto ao motorista. Duas mulheres, de 40 e 48 anos, testemunharam o momento em que o homem se masturbava ao lado da vítima.

Ao descer do ônibus o suposto autor estava com as vestes desalinhadas, a camisa parcialmente desabotoada e parte fora das calças. Questionado sobre os fatos, ele negou que houvesse praticado tal ato. Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Nova Alvorada do Sul.

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