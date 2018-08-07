Colisão em cruzamento deixa idoso ferido próximo à ponte

Nesta segunda-feira (6) ppr.volta das 18h30, uma colisão em cruzamento na Rua da Integração, próxima à ponte de Anastácio, deixou dois feridos e mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros.

As causas ainda não foram divulgadas, entretanto, um Fiat Uno, conduzido por um rapaz de 32, colidiu com um ciclista de 72 anos.

Após a batida, o idoso caiu de bareiga para baixo e teve diversos ferimentos no rosto e na mão direita. Foi imobilizado e levado ao Pronto Socorro para atendimento médico. A Polícia investiga as circunstâncias do acidente.