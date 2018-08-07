Colisão em cruzamento deixa idoso ferido próximo à ponte

Anastácio
Acidente envolvendo carro e bicicleta mobiliza o resgate do Corpo de Bombeiros
Nesta segunda-feira (6) ppr.volta das 18h30, uma colisão em cruzamento na Rua da Integração, próxima à ponte de Anastácio, deixou dois feridos e mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros.
As causas ainda não foram divulgadas, entretanto, um Fiat Uno, conduzido por um rapaz de 32, colidiu com um ciclista de 72 anos.
Após a batida, o idoso caiu de bareiga para baixo e teve diversos ferimentos no rosto e na mão direita. Foi imobilizado e levado ao Pronto Socorro para atendimento médico. A Polícia investiga as circunstâncias do acidente.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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