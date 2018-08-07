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Afogamento

Corpo de homem é encontrado boiando em lagoa de MS após passar fim de semana desaparecido

Homem estava desaparecido desde sexta-feira (3). Polícia suspeita que morte tenha sido ocasionada por afogamento.

Luiz Guido Junior

Publicado em 07/08/2018 às 07:31

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O corpo de um homem de 64 anos foi encontrado boiando em lagoa de uma propriedade rural localizada em Ribas do Rio Pardo, a 84 km de Campo Grande. De acordo com a polícia, ele passou o fim de semana desaparecido e só foi achado morto nesta segunda-feira (6).

Segundo as informações do delegado Bruno Santacatharina Carvalho de Lima, que cuidou do caso, não havia nenhum sinal de violência no corpo do homem e a suspeita da morte é de afogamento. Apesar disso, a equipe policial também trabalha com outras hipóteses, como derrame momentos antes da vítima cair na água.

O delegado também contou ao G1 que o Corpo de Bombeiros foi acionado desde o fim do dia de sexta-feira (3) para localizar a vítima, mas o corpo só apareceu boiando na lagoa na manhã desta segunda.

A perícia também foi ao local, momento em que constatou um sangramento na boca do homem. Também foi apurado que a vítima sempre nadava pelo local. O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Ribas de Rio Pardo.

*Supervisionado pela jornalista Jaqueline Naujorks

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