Idoso é preso em Corumbá suspeito de abusar de menino de 5 anos

Um homem de 71 anos está preso em Corumbá, a 428 km de Campo Grande, por supostamente ter abusado de uma criança de 5 anos de idade. O caso aconteceu na quinta-feira (2). Quem descobriu o crime foi um cobrador que foi até a casa do idoso receber um dinheiro. Ele disse a polícia que quando chegou ao local flagrou o homem abusando do menino.

A polícia foi chamada e prendeu o idoso. Ele foi levado para a delegacia, posteriormente passou por audiência de custódia e está no Estabelecimento Penal de Corumbá.