Idoso é preso em Corumbá suspeito de abusar de menino de 5 anos

Corumbá
O homem teve prisão preventiva decretada durante audiência de custódia.
Um homem de 71 anos está preso em Corumbá, a 428 km de Campo Grande, por supostamente ter abusado de uma criança de 5 anos de idade. O caso aconteceu na quinta-feira (2). Quem descobriu o crime foi um cobrador que foi até a casa do idoso receber um dinheiro. Ele disse a polícia que quando chegou ao local flagrou o homem abusando do menino.
A polícia foi chamada e prendeu o idoso. Ele foi levado para a delegacia, posteriormente passou por audiência de custódia e está no Estabelecimento Penal de Corumbá.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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