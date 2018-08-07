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Aquidauana

Jovem é mais um dos fugitivos capturados pela Polícia Militar

O criminoso que acumula diversas passagens pela Polícia, ainda é suspeito de ameaçar mulher e filhos de morte

Luiz Guido Junior

Publicado em 07/08/2018 às 10:58

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Ontem (6), por volta das 17h30, a Força Tática da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Nova Aquidauana quando se deparou com um homem em atitude suspeita, que ao avistar a viatura, passou a demostrar nervosismo e mudança repentina de direção. Era W.O, 22 anos, um dois últimos foragidos da DP de Aquidauana desde o dia 23 de julho, envolvido com tráfico de drogas e no latrocínio do empresário Ronaldo Batista, crime que chocou o estado no ano passado.

Dessa vez, os policiais perceberam que o suspeito transportava algo ilícito.  Ao ser abordado, a equipe da PM constatou que se tratava de foragido da Justiça. W. foi preso na Avenida Mato Grosso do Sul e encaminhado à DP da cidade, para os procedimentos cabíveis. 

Latrocínio, roubo de carros, tráfico de drogas e agora violência doméstica

W. ja coleciona diversas passagens pela Polícia. O criminoso ainda é investigado por violência doméstica. Pouco antes de ser recapturado, W. teria chegado na casa da ex-mulher, no Bairro Nova Aquidauana, se apoderado de uma faca e ameaçado a jovem e as duas crianças do casal.

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