"O 'Agosto Lilás' deve mobilizar a sociedade cada vez mais", afirmou Luciana Azambuja

A subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, Luciana Azambuja Roca, subiu à tribuna nesta manhã (7) para falar da Campanha Agosto Lilás. “O pontapé inicial foi a realização do Seminário Estadual Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que contou com uma representante da Organização das Nações Unidas [ONU] Mulheres. O ‘Agosto Lilás’ é uma campanha realizada anualmente, originária da Lei 4.969/2016, do deputado estadual Professor Rinaldo [PSDB], alusiva à sanção da Lei Maria da Penha, que completa 12 anos em 2018.O objetivo é sensibilizar a sociedade sobre a violência contra mulheres e meninas”, explicou a subsecretária.

Luciana Azambuja Roca relatou a necessidade de falar abertamente sobre o tema. “Precisamos conversar sobre a violência doméstica, falar deste problema. No Brasil, os números da violência impressionam. A cada dois minutos, cinco mulheres são espancadas. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. A cada uma hora, 503 mulheres são agredidas. A cada duas horas, uma mulher é morta. Em Mato Grosso do Sul não é diferente, só no primeiro semestre de 2018, foram registrados 8.607 boletins de ocorrência por violência doméstica, 18 por feminicídio e 615 por estupro”, destacou.

“A política para as mulheres não tem cor partidária. É de todas nós e de toda a sociedade. Ano passado com o Programa ‘Maria da Penha vai à Escola’ alcançamos um público de mais de 157 mil pessoas em todo o Estado, graças a várias parcerias, entre elas a Assembleia Legislativa. Neste ano também serão implementados o ‘Maria da Penha vai à Igreja’, ‘Maria da Penha vai ao Campo’, ‘Maria da Penha vai ao Terreiro’, ‘Maria da Penha vai aos Bairros’ e ‘Maria da Penha vai ao Quilombo’, o que irá aumentar o alcance do público informado sobre o assunto. O Estado é pioneiro na defesa dos direitos das mulheres. Ainda quero trabalhar muito para que todas as mulheres dos 79 municípios sejam protegidas e que construamos uma política pública para a mulher permanente e constante”, considerou Luciana Azambuja Roca.

O deputado estadual Barbosinha (DEM) enalteceu o trabalho feito pela Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. “Reconheço o trabalho desenvolvido nesta subsecretaria. Envolve a todos e leva o conhecimento deste tema pertinente que deve ser debatido. Através da ação do Estado e do Poder Judiciário, esse cenário pode um dia diminuir”, declarou. Já o deputado estadual Paulo Corrêa (PSDB) considerou relevante a fala da subsecretária Luciana Azambuja Roca. “Admiro o que tem feito, principalmente por esclarecer aos deputados e à sociedade a importância desse assunto. O feminicídio, um deles, é uma violência cruel contra as mulheres. Entendo que isso deve acabar”, desabafou.

O deputado estadual Amarildo Cruz (PT), 2º secretário da Casa de Leis, destacou o perfil humanista da subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres. “Acho que não é exagero reiterar o perfil humanista com o qual Luciana Azambuja se dedica no que faz, realizou no governo do Partido dos Trabalhadores um grande trabalho na Secretaria de Cultura. Vejo agora que esse perfil se fortaleceu. A sociedade, em minha opinião, não está atenta à gravidade disso. É inadmissível essa agressão contra as mulheres. Todos os dados apresentados são assustadores”, registrou.

O deputado estadual Dr. Paulo Siufi (MDB) parabenizou as ações desenvolvidas pela subsecretaria. “O trabalho da senhora não é partidário, defende a mulher e é isso que deve ser feito. O Brasil tem tantas coisas boas e tantas coisas ruins. Infelizmente o machismo ainda impera e parece que alguns se acham os donos das ditas pessoas mais frágeis. Me honra muito ter uma secretaria tão atuante. A senhora está do lado correto e certo, ajudando a transformar Mato Grosso do Sul em um Estado igualitário”, ressaltou.

Responsável pela criação da Política Estadual de Empoderamento da Mulher, por meio da lei 5.241, a deputada Antonieta Amorim (MDB), comentou sobre a atuação da entidade. “A subsecretaria neste tempo de existência está atuando com firmeza e força, o que tem sido decisivo. O ‘Agosto Lilás’ é feito em prol das mulheres e a lei de minha autoria trará um novo projeto para que consigamos atuar firmemente no empoderamento da mulher, que deve ser, cada vez mais fortalecido, já que os números de agressão estão cada vez maiores”, informou.

O deputado estadual Professor Rinaldo (PSDB), líder do governo na Casa de Leis, enfatizou que as políticas públicas de defesa da mulher foram construídas em parceria. “Construímos estas pautas juntos, e eu não quero acreditar que no século XXI ainda existam tantas atrocidades. Estes crimes, infelizmente, já estão inseridos na sociedade. Quero aqui então enaltecer o trabalho eficaz da subsecretaria de Políticas para as Mulheres, do Estado e da Justiça e agradeço o apoio e o espírito altruísta de Luciana Azambuja Roca, que está levando nossas ideias aos rincões de todo o País”, constatou.