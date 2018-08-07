PMA flagra pesca ilegal durante fiscalização no rio Aquidauana

Policiais Militares Ambientais de Aquidauana (MS) prenderam nesse domingo (5), um pescador por praticar pesca predatória em local proibido. Os policiais avistaram o infrator praticando a pesca predatória, em um local denominado Cachoeira do Morcego no Rio Aquidauana (local proibido para a pesca), localizada no Distrito de Camisão, uma tarrafa de pesca malha 05 cm medindo 1,70 metros de altura (petrecho proibído.

O infrator iniciava a pescaria mas já havia capturado dois exemplares de peixes da espécie dourado medindo 34 e 35 cm e pesando apenas 1 kg, tamanho inferior ao permitido por lei. O pescado, a tarrafa e uma boia foram apreendidos.

Segundo a polícia ambiental, o infrator relatou que praticara o crime no local por pensar que a Polícia Militar Ambiental não trabalhava em dia chuvoso. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil de Aquidauana (MS), onde foi autuado em flagrante por crime ambiental de pesca predatória. Ele também foi autuado administrativamente e multado em R$ 720,00.

O pescado foi doado para uma instituições filantrópicas, depois de periciado.