Polícia apreende 1,1 tonelada de maconha em caminhão com sofás

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h40, um caminhão Mercedes Benz de cor azul e placas da cidade de Umuarama, PR, carregado com 1.131 quilos de maconha escondidos em um fundo falso. A droga seria entregue no Estado de São Paulo.

A apreensão ocorreu durante uma abordagem para fiscalização na rodovia MS-156, região de Caarapó. Condutor, de 54 anos, e passageiro, de 25 anos, disseram que vieram de Umuarama, PR com uma carga de sofás para venderem, de porta em porta, na região, sendo a última cidade Aral Moreira.

Os policiais perceberam o forte odor do entorpecente e precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros para chegarem até a droga. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.