Polícia apreende 1,1 tonelada de maconha em caminhão com sofás

Policial
A droga seria entregue no Estado de São Paulo
Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) apreenderam na manhã desta terça-feira (7), por volta das 10h40, um caminhão Mercedes Benz de cor azul e placas da cidade de Umuarama, PR, carregado com 1.131 quilos de maconha escondidos em um fundo falso. A droga seria entregue no Estado de São Paulo.
A apreensão ocorreu durante uma abordagem para fiscalização na rodovia MS-156, região de Caarapó. Condutor, de 54 anos, e passageiro, de 25 anos, disseram que vieram de Umuarama, PR com uma carga de sofás para venderem, de porta em porta, na região, sendo a última cidade Aral Moreira.
Os policiais perceberam o forte odor do entorpecente e precisaram do apoio do Corpo de Bombeiros para chegarem até a droga. A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron) para os procedimentos legais.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
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