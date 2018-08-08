Fiscais da Agepan flagram transporte ilegal de turistas na BR-262

Fiscalização
Transportadores ilegais de linhas e turistas não autorizadas e que não possuem credenciais foram flagrados exercendo a atividade em Mato Grosso do Sul. Conforme a Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), quatro casos foram registrados na última semana.
Durante fiscalização na BR-262, em Terenos – a 30 km da Capital – dois automóveis particulares foram abordados em atividade suspeita. Um deles, um VW Voyage, levava um grupo de turistas holandeses e foi autuado por transportar passageiros de Corumbá a Campo Grande com cobrança individual de passagem.
Também foi encontrado um Fiat Doblô transportando um grupo de turistas franceses de Campo Grande com destino a Aquidauana. A fiscalização ainda constatou que um ônibus fazia viagem de fretamento sem autorização.
Conforme a Agepan, outro veículo autuado foi um micro-ônibus, que transportava pessoas fazendo cobranças individuais de Corumbá para Campo Grande.
Denúncias podem ser feitas na Ouvidora da Agepan, pelo sistema eletrônico e-Ouvidoria, pelo telefone 0800-600-0506 ou pelo e-mail ouvidoria@agepan.ms.gov.br.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS