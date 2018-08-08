Fiscais da Agepan flagram transporte ilegal de turistas na BR-262

Transportadores ilegais de linhas e turistas não autorizadas e que não possuem credenciais foram flagrados exercendo a atividade em Mato Grosso do Sul. Conforme a Agepan (Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos), quatro casos foram registrados na última semana.

Durante fiscalização na BR-262, em Terenos – a 30 km da Capital – dois automóveis particulares foram abordados em atividade suspeita. Um deles, um VW Voyage, levava um grupo de turistas holandeses e foi autuado por transportar passageiros de Corumbá a Campo Grande com cobrança individual de passagem.

Também foi encontrado um Fiat Doblô transportando um grupo de turistas franceses de Campo Grande com destino a Aquidauana. A fiscalização ainda constatou que um ônibus fazia viagem de fretamento sem autorização.

Conforme a Agepan, outro veículo autuado foi um micro-ônibus, que transportava pessoas fazendo cobranças individuais de Corumbá para Campo Grande.

Denúncias podem ser feitas na Ouvidora da Agepan, pelo sistema eletrônico e-Ouvidoria, pelo telefone 0800-600-0506 ou pelo e-mail ouvidoria@agepan.ms.gov.br.