PM reforça fiscalização no centro de Aquidauana e cidades da região

Por serem lugares com grande concentração de pessoas, as áreas centrais dos municípios têm recebido uma atenção especial das equipes operacionais do 7º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Aquidauana. Rodeada de trabalhadores do comércio, clientes e outras que se dirigem as Agências Bancárias, tornam-se locais de circulação de dinheiro e bens.

Por este motivo, há necessidade de um policiamento atento e consistente por parte das equipes, a fim de inibir a ação de pessoas mal-intencionadas e criminosos que procuram praticar delitos contra as pessoas e seus bens. A exemplo disso, hoje (08), a equipe Getam de Aquidauana realizou rondas e policiamento fixo, a fim de garantir ordem e tranquilidade.