Polícia localiza corpo de um homem vítima de latrocínio em canavial

Policial
Fatos ocorreram entre a noite de ontem e a madrugada de hoje
Duas equipes de policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionadas para atender a uma ocorrência de Latrocínio (roubo seguido de morte). As primeiras informações chegaram às 15h. A polícia de Caarapó localizou um indígena com o veículo e o celular da vítima.
Iniciaram-se as buscas e os policiais do DOF, em uma atuação conjunta com a Polícia Civil da cidade, localizaram o corpo da vítima às 23h, em um canavial de uma usina, próximo da rodovia MS-156. A Polícia Civil de Caarapó foi informada do local do corpo e o Delegado local assumiu a ocorrência.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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