Polícia localiza corpo de um homem vítima de latrocínio em canavial

Duas equipes de policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) foram acionadas para atender a uma ocorrência de Latrocínio (roubo seguido de morte). As primeiras informações chegaram às 15h. A polícia de Caarapó localizou um indígena com o veículo e o celular da vítima.

Iniciaram-se as buscas e os policiais do DOF, em uma atuação conjunta com a Polícia Civil da cidade, localizaram o corpo da vítima às 23h, em um canavial de uma usina, próximo da rodovia MS-156. A Polícia Civil de Caarapó foi informada do local do corpo e o Delegado local assumiu a ocorrência.