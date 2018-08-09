PM apreende porções de droga e cachimbo em Piraputanga

Policial
Droga estava às margens de uma rua do distrito
No início da madrugada de hoje (09), por volta da 01 hora, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar apreendeu consideráveis porções de no distrito de Piraputanga, em Aquidauana.
Duas porções de maconha e um apetrecho tipo cachimbo utilizado para inalar o produto, foram encontrados à beira de uma das vias da localidade, provavelmente abandonados por pessoas que perceberam as constantes movimentações da viatura e o policiamento preventivo por parte do efetivo da Polícia Militar.
Dessa forma, tais produtos foram entregues à Delegacia de Polícia local, para os procedimentos cabíveis.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Meteorologia
Dia terá máxima de 28°C e tempo firme, com poucas nuvens à tarde; temperaturas sobem gradualmente e passam dos 30°C nos próximos dias
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS