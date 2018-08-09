PM apreende porções de droga e cachimbo em Piraputanga

No início da madrugada de hoje (09), por volta da 01 hora, a equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar apreendeu consideráveis porções de no distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

Duas porções de maconha e um apetrecho tipo cachimbo utilizado para inalar o produto, foram encontrados à beira de uma das vias da localidade, provavelmente abandonados por pessoas que perceberam as constantes movimentações da viatura e o policiamento preventivo por parte do efetivo da Polícia Militar.

Dessa forma, tais produtos foram entregues à Delegacia de Polícia local, para os procedimentos cabíveis.



