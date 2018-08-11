Caminhão que saiu de MS é apreendido com 3 toneladas de maconha em MG

Caminhão com três toneladas de maconha que teria sido buscada em Navirái foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na noite desta quinta-feira (09) na BR-354 próximo ao trevo de Bambuí, Minas Gerais.

Questionado pelos policiais o motorista, de 45 anos, confessou que o destino da droga era o Rio de Janeiro. Ainda conforme o portal G1 de Minas Gerais, o veículo começou a ser monitorado na rodovia próximo ao Córrego Danta.

Ao ser abordado, o condutor apresentou aos policiais uma nota referente a transporte de farelo de trigo, mas, durante a revista foi encontrada a droga. Segundo a PRF esta pode ser a maior apreensão de drogas no Estado em 2018. O traficante e a carga foram eles levados para a delegacia da PRF na cidade de Formiga.