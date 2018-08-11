Caminhão que saiu de MS é apreendido com 3 toneladas de maconha em MG

Policial
Droga foi buscada em Naviraí com destino ao Rio de Janeiro
Caminhão com três toneladas de maconha que teria sido buscada em Navirái foi apreendido pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), na noite desta quinta-feira (09) na BR-354 próximo ao trevo de Bambuí, Minas Gerais.
Questionado pelos policiais o motorista, de 45 anos, confessou que o destino da droga era o Rio de Janeiro. Ainda conforme o portal G1 de Minas Gerais, o veículo começou a ser monitorado na rodovia próximo ao Córrego Danta.
Ao ser abordado, o condutor apresentou aos policiais uma nota referente a transporte de farelo de trigo, mas, durante a revista foi encontrada a droga. Segundo a PRF esta pode ser a maior apreensão de drogas no Estado em 2018. O traficante e a carga foram eles levados para a delegacia da PRF na cidade de Formiga.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS