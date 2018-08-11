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Jovem é sequestrado e encontrado morto com recado para "não roubar"

Jovem foi interceptado por um veículo branco, com quatro homens

Renan Nucci

Publicado em 11/08/2018 às 07:28

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Por volta das 18h30min dessa sexta-feira, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero que faz fronteira com Ponta Porã-MS, um jovem identificado como sendo Willian David Villalba Espinosa, de 20 anos, foi sequestrado quando ia pra sua residência a bordo de uma moto e na companhia de um menor de idade, na região do bairro jardim Aurora.

De acordo com informações, o jovem foi intercptado por um veículo branco, com quatro homens, que usando de força bruta o colocaram dentro do carro, tomando rumo ignorado.

A notícia do sequestro se espalhou pelos grupos de whatsapp na fronteira e passadas algumas horas, o corpo de Willian foi encontrado com vários disparos de arma de fogo e um cartaz onde estava escrito "No Robar", ou seja, não roubar.

Esse é o segundo caso em que pessoa é sequestrada e depois encontrada morta nesse determinado bairro de Pedro Juan Caballero. O primeiro foi há menos de uma semana quando Norberto Benítez Caballero foi sequestrado no domingo e posteriormente seu corpo foi encontrado carbonizado.

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