Após manobras perigosas, empresário é preso com drogas e por dirigir bêbado

Empresário de 39 anos foi preso pela Polícia Militar de Aquidauana na madrugada desta segunda-feira, por dirigir embriagado e por realizar manobras perigosas. O suspeito ainda levava consigo porções de cocaína e de maconha. Os fatos ocorreram por volta das 3 horas, na Avenida Doutor Sabino, no Bairro Alto.

Segundo boletim de ocorrência, durante rondas, os policiais avistaram um veículo modelo Saveiro que trafegava em zigue-zague e em seguida deu cavalo de pau, saindo em arrancada, cantando pneu. A equipe então fez abordagem e o condutor desceu cambaleando, falando alto e tentando gesticular, em visível estado de embriaguez.

Em revista foi encontrado quatro pinos plásticos com cocaína. O homem estava bastante alterado e precisou ser algemado. No assoalho do veículo havia uma porção de maconha. Questionado, o homem disse que falaria apenas com seu advogado e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado em flagrante.