Caso de assassinato de ex-delegado está entre os júris da semana

No decorrer dessa semana, entre os dias 14 e 17, serão realizados quatro julgamentos ordinários e duas sessões extraordinárias na 1ª e na 2ª Varas do Tribunal do Júri de Campo Grande.

Um dos casos é a ação penal nº 0019877-25.2014.8.12.0001, em que o réu E.A. dos S. é acusado de tentativa de homicídio contra a vítima R.C de S. Narra a acusação que, na data de 15 de março de 2014, por volta das 21h30, na Rua Dr. José Vilela Bastos, Bairro Rita Vieira III, em Campo Grande, o acusado tentou matar a vítima.

Segundo o MPE, o acusado não teria gostado da atitude da vítima, que se recusou a ver uma imagem armazenada no celular do réu. Depois disso, discutiram e E.A. dos S. atingiu R.C de S. no peitoral e no punho esquerdo, fazendo uso de arma branca. O julgamento está marcado para terça-feira (14), a partir das 8 horas, na 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Outro caso que vai a júri nesta semana na quarta-feira (15), na 2ª Vara do Tribunal do Júri, é a ação penal de nº 0038429-72.2013.8.12.0001, em que serão julgados os réus J.M.F. e A.B.C.

Consta que no dia 25 de junho de 2013, por volta das 17h30min, na rua Alagoas, Centro, na Capital, montado na garupa de uma motocicleta, pilotada por Rafael Leonardo dos Santos (assassinado logo após surgirem indícios de autoria dos coacusados), J.M.F. efetuou diversos disparos de revólver contra Paulo Magalhães Araújo, ex-delegado de polícia e advogado criminalista, causando sua morte. O réu A.B.C. teria dado cobertura para o sucesso da execução da vítima.

Para o Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, pois agiram a mando de terceiras pessoas bem como mediante recompensa (crime de pistolagem).

