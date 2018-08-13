Homem é agredido com paulada e roubado ao sair da Expoaqui

Homem de 31 anos foi roubado na madrugada desta segunda-feira, ao sair do Parque de Exposições da Aquidauana, onde ocorreu a Expoaqui. Ele foi agredido com paulada na cabeça, derrubado da moto e obrigado a entregar a carteira. Apesar de ter ficado desorientado, só não se feriu com gravidade porque estava usando capacete.

Ele disse que saía do recinto de moto e pegava a Rua José Rodrigues dos Santos, quando foi surpreendido por dois desconhecidos que lhe agrediram com paulada na cabeça. Ele caiu e teve que entregar a carteira. Em seguida os ladrões foram embora. A vítima disse que a dupla estava bebendo perto, no momento em que foi pegar a moto, mas que não se recorda. O caso foi denunciado à Polícia Civil.