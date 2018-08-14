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Traficante internacional entre os 6 mais procurados do Brasil é preso em Corumbá, MS

O homem estava foragido e foi preso em uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a polícia boliviana.

Luiz Guido Junior

Publicado em 14/08/2018 às 07:33

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Um traficante internacional foi preso na manhã desta segunda-feira (13) pela Polícia Federal em Corumbá (MS), a 415km de Campo Grande, na fronteira com a Bolívia. De acordo com a PF, ele pertence a uma facção criminosa, e atuava no tráfico internacional de drogas, sendo responsável pela logística do tráfico na fronteira entre o Brasil e a Bolívia.

Segundo a PF, o homem é um dos 6 foragidos mais procurados do Brasil. Ele é brasileiro e foi condenado pela 5° Vara Federal Criminal de Campo Grande, MS, a mais de 28 anos de prisão.


A ação aconteceu através de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal e a polícia boliviana. A investigação conjunta apontou que o homem vivia em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, onde foi identificado, mesmo usando documentos falsos.

De acordo com as investigações, ele atuava na fronteira com as funções de receber os carregamentos de drogas, trazê-los para o território nacional e destiná-los à Europa. O homem está na delegacia de Corumbá, onde permanece à disposição da Justiça.

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