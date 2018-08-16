Em única ação, PM leva usuário e drogas e traficante para a delegacia em Aquidauana

Ontem (15), por volta das 20 horas, uma ação desencadeada pela equipe Getam do 7º Batalhão da Polícia Militar, em Aquidauana, levou duas pessoas à prisão. Ambas foram às grades por conta do envolvimento com o tráfico e consumo de drogas na região do Bairro Princesa do Sul.

Tudo teve início após a guarnição de serviço ter abordado um adolescente de 17 anos de idade, que carregava uma porção de maconha em um de seus bolsos, enquanto caminhava pelo referido bairro.

Segundo ele, era para consumo o produto que havia acabado de comprar de um morador ali próximo. Com tais informações, a guarnição de serviço, com o apoio da equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM, foram até o local indicado, lá encontrando um homem de 22 anos de idade (o mesmo indicado anteriormente).

Questionado sobre o fato, o mesmo nada disse, mas com ele foi encontrado outra porção do mesmo produto (maconha), escondido atrás do fogão de sua residência. Como se não bastasse, no local ainda foram encontrados certa quantia em dinheiro (sem procedência) e apetrechos utilizados para o embalo e comercialização de ‘paradinhas’ de drogas. Eles foram encaminhados à Delegacia de Polícia local para responderem pelos seus atos.