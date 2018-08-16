Menino de 8 anos é estuprado em fazenda do Pantanal de MS

Absurdo
Exame médico na noite de terça-feira (14) confirmou o abuso sexual
Um menino de 8 anos foi estuprado em uma fazenda da região da Tromba dos Macacos, em Corumbá, no Pantanal de Mato Grosso do Sul. Exame médico na noite de terça-feira (14) confirmou o abuso sexual.
A mãe do menino percebeu que ele estava com comportamento estranho, o questionou o motivo e ele então disse que tinha sido violentado por um homem.
A mulher levou o pequeno para a UPA Guatós, na área urbana de Corumbá, e o médico plantonista constatou o abuso e chamou a polícia.
Até a publicação desta reportagem, a TV Morena não havia conseguido contato com a Delegacia de Atendimento à Infância, Juventude e do Idoso para informações sobre suspeitos do crime.
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