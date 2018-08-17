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Aquidauana

Dois homens e uma mulher são presos por envolvimento com tráfico

Grupo foi detido e encaminhado à Polícia Civil

Renan Nucci

Publicado em 17/08/2018 às 17:13

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Três pessoas foram presas ontem (16), por volta das 14 horas, após uma precisa ação desenvolvida pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana. Duas delas estavam envolvidas com o tráfico de drogas e o outra, portava o produto. 

O primeiro foi preso na área central da cidade, após receber uma abordagem feita pela equipe policial militar, assim que saiu de uma sorveteria. Com ele foi encontrado uma porção de maconha em um de seus bolsos, que havia acabado de comprar de outra pessoa que já tinha se ausentado.

Tal vendedor foi preso logo em seguida, depois de ter sido encontrado nas proximidades da Ponte que liga Aquidauana e Anastácio. Ele também levava consigo uma porção de maconha que, segundo o próprio, recebera de uma mulher residente em outra área da cidade.

Com dois indivíduos em mãos, a guarnição de serviço foi de encontro a essa terceira pessoa, a fim de concretizar a ação. A mesma foi encontrada em sua residência de posse de quase 1,5 kg de maconha, pronta para distribuição, e uma quantia em dinheiro sem procedência.

À luz do ocorrido, dois homens e uma mulher de 20, 23 e 36 anos de idade, respectivamente, foram presos e encaminhados junto com a droga apreendida à Delegacia de Polícia local, para responderem pelos seus crimes.

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