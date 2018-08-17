Madrasta é a principal suspeita por morte de bebê, diz polícia

"O depoimento dele não está batendo, ele entra em contradição. O que a gente tem certo é que houve uma morte violenta e que foi provocada por fator externo, não foi morte natural", explica o delegado Marcelo Damaceno.

O laudo da perícia apontou lesões e hematomas no pescoço, cabeça e também nas costas da criança. No conselho tutelar não havia denúncia de maus tratos ao menino.