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Madrasta é a principal suspeita por morte de bebê, diz polícia

Mãe do bebê que morreu com indícios de agressão quer que pai e madrasta paguem pelo crime

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/08/2018 às 08:59

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"O depoimento dele não está batendo, ele entra em contradição. O que a gente tem certo é que houve uma morte violenta e que foi provocada por fator externo, não foi morte natural", explica o delegado Marcelo Damaceno.

O laudo da perícia apontou lesões e hematomas no pescoço, cabeça e também nas costas da criança. No conselho tutelar não havia denúncia de maus tratos ao menino.

Na delegacia, a mãe do bebê disse que nunca percebeu comportamento estranho, e que neste momento, quer apenas justiça: "Eu espero que pague, porque, é uma criança. Eu nunca esperava estar aqui". Ela contou à polícia que tem medidas protetivas contra o ex-companheiro e a mulher dele, por agressão.

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