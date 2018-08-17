Madrasta é a principal suspeita por morte de bebê, diz polícia

Dourados
Mãe do bebê que morreu com indícios de agressão quer que pai e madrasta paguem pelo crime
"O depoimento dele não está batendo, ele entra em contradição. O que a gente tem certo é que houve uma morte violenta e que foi provocada por fator externo, não foi morte natural", explica o delegado Marcelo Damaceno.
O laudo da perícia apontou lesões e hematomas no pescoço, cabeça e também nas costas da criança. No conselho tutelar não havia denúncia de maus tratos ao menino.
Na delegacia, a mãe do bebê disse que nunca percebeu comportamento estranho, e que neste momento, quer apenas justiça: "Eu espero que pague, porque, é uma criança. Eu nunca esperava estar aqui". Ela contou à polícia que tem medidas protetivas contra o ex-companheiro e a mulher dele, por agressão.
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