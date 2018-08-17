PM apreende cigarro contrabandeado e supera volume de apreensões

Por volta das 20h30min de quinta-feira, policiais militares rodoviários das Bases Operacionais Rodoviárias de Amandina e Nova Andradina apreenderam 292.319 pacotes de cigarro contrabandeado do Paraguai. O flagrante veio à tona quando os policiais receberam informações de que um veículo que estaria em trânsito pela rodovia estadual MS-141, trecho compreendido entre os municípios de Ivinhema e Naviraí, em atitudes suspeitas.

De pronto os policiais se deslocaram e conseguiram realizar a abordagem a uma carreta, não sendo localizado o condutor, mas em seu compartimento de carga fora localizado aproximadamente 550 caixas de cigarros da marca Eigth, de origem estrangeira. O veículo e carga foram removidos à sede da Receita Federal em Ponta Porã onde serão tomadas as medidas administrativas pertinentes.

Com esta apreensão o Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) contabiliza a apreensão de 292.319 pacotes de cigarros contrabandeados somente neste ano de 2018, esta marca é histórica para a unidade e já supera o maior volume de apreensões já registrados desde os anos de 2016, 2017 quando se registrou a apreensão de 259.673 ,131.447, respectivamente pacotes de cigarro de origem estrangeira contrabandeados para o Brasil.

O Comandante do BPMRv – Ten Cel QOPM Wagner Ferreira da Silva – acredita que o aumento deste volume de apreensões deve-se ao reposicionamento estratégico das equipes policiais rodoviárias e ao aumento da presença policial militar nas rodovias de Mato Grosso do Sul, destacando que vários outros indicativos demonstram o aumento de produtividade e a queda nos números de acidentes, quando comparados com o mesmo período do anos anteriores.