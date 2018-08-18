Casal acusado de matar criança tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Justiça decretou, nesta sexta-feira (17), a prisão preventiva de Joel Rodrigo Avalo Santos, de 24 anos, e Jessica Leite Ribeiro, de 21, a pedido do Ministério Público Estadual. Eles são pai e madrasta de Rodrigo Moura Santos, de 1 ano, morto na manhã de quinta-feira (16), em Dourados.

Segundo o site Dourados News, Joel foi encaminhado à Penitenciária Estadual de Dourados (PED), enquanto Jessica aguarda vaga para um presídio feminino da região. Ambos estavam presos no 1º Distrito Policial desde ontem. O casal é acusado de agredir a criança, que não resistiu aos ferimentos.

O laudo do médico legista aponta que o menino sofreu trauma toracoabdominal, choque hemorrágico e laceração hepática, que seria o rompimento de fígado, todos causados por agressões.

O laudo do médico legista apontou trauma de tórax, na costela, e até mesmo o rompimento do fígado, o que reforça a tese de espancamento apontada pelos investigadores. Conforme as informações iniciais, a madrasta do bebê acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após engasgar com leite.

Quando os socorristas chegaram ao local, a criança estava morta e em seu corpo, havia sinais de violência. A perícia foi acionada e constatou hematomas nas costas, cabeça e pescoço. O menino foi levado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde constatou-se a morte violenta.

MEDIDA PROTETIVA

Em março, um juiz de Nova Alvorada do Sul expediu medidas protetivas em favor da ex-mulher de Joel, a mãe do menino morto, que acusou ter sofrido violência doméstica.

Conforme o despacho do magistrado ao qual teve acesso a rádio 94FM, Joel estava proibido de manter “aproximação e contato com sua ex-mulher, familiares e testemunhas, por qualquer meio (telefone, mensagem, whatsapp, e-mail, etc) mantendo deles distância mínima de 300 metros”.

Contudo, as investigações atuais indicam que essa mesma mulher, que pediu às autoridades proteção contra Joel, o procurou há aproximadamente 10 dias para deixar com ele os dois filhos que tiveram.