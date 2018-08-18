ESF VI e NASF JARDIM - palestram sobre o Agosto Lilás e a importância do combate à violência doméstica

Região
A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira, (17/08) com objetivo de sensibilizar, orientar e levar conhecimento sobre a Lei Maria da Penha
Dentro da programação do “Agosto Lilás”, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a Mulher, a enfermeira Diana e a equipe da unidade de Estratégia de Saúde da Família - (ESF 6) - Carlito Martins de Oliveira - em parceria com o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).
A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira, (17/08) com objetivo de sensibilizar, orientar e levar conhecimento sobre a Lei Maria da Penha.
O encontro educativo tem sido realizado em outras unidades, com o propósito de chamar a atenção da comunidade local não somente para a violência física contra a mulher, mas para outros tipos de violência, tais como moral, psicológica, matrimonial e sexual.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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