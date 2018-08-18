ESF VI e NASF JARDIM - palestram sobre o Agosto Lilás e a importância do combate à violência doméstica

Dentro da programação do “Agosto Lilás”, mês dedicado ao enfrentamento à violência contra a Mulher, a enfermeira Diana e a equipe da unidade de Estratégia de Saúde da Família - (ESF 6) - Carlito Martins de Oliveira - em parceria com o NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família).

A ação aconteceu na tarde desta sexta-feira, (17/08) com objetivo de sensibilizar, orientar e levar conhecimento sobre a Lei Maria da Penha.

O encontro educativo tem sido realizado em outras unidades, com o propósito de chamar a atenção da comunidade local não somente para a violência física contra a mulher, mas para outros tipos de violência, tais como moral, psicológica, matrimonial e sexual.