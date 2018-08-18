Homem tem a mão cortada pelo padrasto ao defender mãe de agressões em Aquidauana

Aquidauana
Caso ocorreu na noite de ontem, em residência na área central a cidade
Homem de 35 anos sofreu corte na mão esquerda ao defender a mãe de agressões do padrasto na noite de ontem, em residência localizada na Rua Manoel Aureliano da Costa, no centro de Aquidauana. Segundo relatado pela Polícia Militar, ele segurou a faca que estava na mão do padrasto e revidou o ataque, mas sem feri-lo.
Conforme registrado no boletim de ocorrência, o autor, de 56 anos, é casado há sete anos com a mulher que tem 58 anos. Ontem à noite houve desentendimento e o marido avançou para tentar esfaquear a mulher, sendo impedido pelo filho dela, que se feriu. A PM esteve no local e levou todos para a delegacia. A faca chegou a se quebrar.
Tragédia em MS
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Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS