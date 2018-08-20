Durante rondas, PM captura foragido da justiça nos altos da cidade de Anastácio

Ontem (19), por volta das 16 horas, durante rondas pelos Altos da cidade de Anastácio, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar capturou mais um foragido da justiça.

O sucesso da prisão foi por conta da abordagem feita pela guarnição de serviço no homem de 28 anos de idade, enquanto o mesmo caminhava livremente pela calçada.

Sua atitude suspeita de demonstrar certo ‘nervosismo’, foi o que levou os policiais militares a adotarem tal procedimento.

Após checagem de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatada sua pendência com a Justiça (Mandado de Prisão a ser cumprido).

Diante das circunstâncias, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.