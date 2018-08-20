Durante rondas, PM captura foragido da justiça nos altos da cidade de Anastácio

Policial
Homem demonstrou nervosismo de forma suspeita ao se aproximar da polícia
Ontem (19), por volta das 16 horas, durante rondas pelos Altos da cidade de Anastácio, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão da Polícia Militar capturou mais um foragido da justiça.
O sucesso da prisão foi por conta da abordagem feita pela guarnição de serviço no homem de 28 anos de idade, enquanto o mesmo caminhava livremente pela calçada.
Sua atitude suspeita de demonstrar certo ‘nervosismo’, foi o que levou os policiais militares a adotarem tal procedimento.
Após checagem de seus dados no Sistema de Checagens da Segurança Pública, foi constatada sua pendência com a Justiça (Mandado de Prisão a ser cumprido).
Diante das circunstâncias, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as providências necessárias.
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