Homem é preso pela PMA com revólver carregado na BR-262, em Anastácio

Durante fiscalização ambiental na BR 262, no município de Anastácio, Policiais Militares Ambientais de Aquidauana prenderam no final da tarde de sábado um homem de 31 anos, por porte ilegal de arma e munições.

O infrator, residente no bairro Taquaral Bosque, na Capital, estava em um veículo Cherry Q33, de cor vermelha e portava um revólver marca Rossi, calibre 38, carregado com cinco munições e mais outras cinco em um porta munições. A arma e as munições não possuíam documentação e foram apreendidas.

O infrator recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Anastácio, onde ele foi autuado em flagrante por crime de porte ilegal de arma e saiu depois de pagar fiança. Caso seja condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão.