PM continua com o ciclo de palestras sobre violência contra a mulher

Região
Ações são desenvolvidas na região do 7° Batalhão, com sede em Aquidauana
O 7º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Aquidauana, continua desenvolvendo série de ações de conscientização sobre violência contra a mulher, dadas as comemorações de aniversário da chamada “Lei Maria da Penha” (Lei nº. 11.340/2006).
Exemplo disto, na última semana, o Cabo PM Luiz Renato (de Miranda) desenvolveu com os alunos da Escola Estadual Carmelita Rebuá, uma palestra sobre o tema em questão, visando conscientizar o público sobre a ‘violência contra a mulher’.
A ação teve boa aceitação tanto por parte dos alunos presentes quanto pela direção da escola, ali representada pelo Professor Diretor Gilson Baratto. Novas ações serão desenvolvidas ainda neste mês. Denuncie no 190 e 180.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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