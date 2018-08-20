PM continua com o ciclo de palestras sobre violência contra a mulher

O 7º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Aquidauana, continua desenvolvendo série de ações de conscientização sobre violência contra a mulher, dadas as comemorações de aniversário da chamada “Lei Maria da Penha” (Lei nº. 11.340/2006).

Exemplo disto, na última semana, o Cabo PM Luiz Renato (de Miranda) desenvolveu com os alunos da Escola Estadual Carmelita Rebuá, uma palestra sobre o tema em questão, visando conscientizar o público sobre a ‘violência contra a mulher’.

A ação teve boa aceitação tanto por parte dos alunos presentes quanto pela direção da escola, ali representada pelo Professor Diretor Gilson Baratto. Novas ações serão desenvolvidas ainda neste mês. Denuncie no 190 e 180.