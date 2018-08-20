Polícia Civil de Aquidauana prende homem com revólver e munições

A Polícia Civil de Aquidauana, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu na tarde de hoje (20) um homem 31 anos por porte ilegal de arma de fogo.

Durante diligências, os investigadores abordaram o suspeito e em busca pessoal, foi localizado em sua cintura um revólver Taurus 38 special, com 6 munições intactas.

Questionado se tinha documentação para portar a arma, o homem disse que não, momento em que recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com a arma de fogo à delegacia e será responsabilizado pelo crime de Porte Ilegal de arma.