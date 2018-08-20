Polícia Civil de Aquidauana prende homem com revólver e munições

SIG
Flagrante aconteceu na tarde desta segunda-feira
A Polícia Civil de Aquidauana, por intermédio do Setor de Investigações Gerais (SIG), prendeu na tarde de hoje (20) um homem 31 anos por porte ilegal de arma de fogo.
Durante diligências, os investigadores abordaram o suspeito e em busca pessoal, foi localizado em sua cintura um revólver Taurus 38 special, com 6 munições intactas.
Questionado se tinha documentação para portar a arma, o homem disse que não, momento em que recebeu voz de prisão e foi encaminhado junto com a arma de fogo à delegacia e será responsabilizado pelo crime de Porte Ilegal de arma.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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