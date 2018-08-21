PM de Dois Irmãos do Buriti prende homem que omitiu socorro à vítima de acidente de trânsito

Uma ação desencadeada pela equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Dois Irmãos do Burití, resultou na prisão de um homem de 51 anos de idade, por volta das 13 horas do último domingo (19). O motivo foi a conduta do autor em se ausentar do local de acidente de trânsito, sem prestar socorro à vítima.

A guarnição de serviço saiu para atender um acidente de trânsito ocorrido próximo a uma rodovia que permeia a cidade. Naquele momento, a vítima já estava sob cuidados médicos e, segundo testemunhas, um condutor de um veículo Uno, de cor vermelha, teria feito uma manobra arriscada na rua, resultando numa colisão com uma motociclista que também trafegava pelo local. Após o ocorrido, o motorista fugiu do local, sem prestar os devidos socorros à acidentada.

Com as informações, os policiais militares fizeram uma série de rondas pela cidade, encontrando o veículo (com as avarias resultantes da colisão) e seu respectivo condutor. Ao ser questionado sobre o fato, o autor assumiu ter se envolvido no acidente e evadido do local da ocorrência.

Pelos crimes de omissão de socorro e evasão do local de acidente de trânsito, ambos previstos no Código de Trânsito Brasileiro, o condutor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia local para as providências.