Em Miranda, PRF recupera veículo que foi roubado em Porto Alegre

Policial
O condutor afirmou que pegou o veículo em um posto de combustíveis em Campo Grande
No início da tarde desta quarta-feira (22), no km 600 da BR 262, em Miranda, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordaram um Hyundai HB20, com placas de Rio Brilhante e que seguia para Corumbá.
Após análise dos elementos identificadores do veículo, os policiais verificaram que tratava-se de um outro Hyundai HB20, com placas de Porto Alegre (RS) e que possuía registro de roubo na capital gaúcha.
Perguntado, o condutor afirmou que pegou o veículo em um posto de combustíveis em Campo Grande. A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil de Miranda.
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