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Preservação da vida

PM em Dois Irmãos do Buriti convence homem a não atentar contra a própria vida

Os policiais salvaram a vida de um idoso de 74 anos

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/08/2018 às 12:03

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Ontem (21), a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Dois Irmãos do Buriti evitou um caso de suicídio, após rápida intervenção da equipe policial militar.
 
Atendendo a um chamado por volta das 22 horas, a guarnição de serviço foi até uma residência localizada no Centro da cidade, lá encontrando um idoso de 74 anos de idade trancado dentro de um dos cômodos da casa, ameaçando atentar contra a própria vida. Antes da chegada dos policiais militares, as testemunhas presentes disseram que o homem já havia feito um corte no pulso, utilizando uma faca.
 
Numa rápida intervenção, a guarnição de serviço (Sargento PM Bica e Soldado PM Claus Sandre) iniciou um diálogo com o indivíduo, convencendo-o a sair do cômodo onde havia se trancado, para juntos conversarem. Depois de certo tempo de bate-papo, os policiais militares acalmaram o cidadão e o desestimularam de sua possível intenção de ‘dar cabo’ à própria vida. Mais tranquilo, o idoso entregou a faca que levava consigo.
 
São e salvo, o homem foi levado ao Pronto Socorro da cidade para atendimento médico, devido ao corte que havia feito em seu punho esquerdo e para os devidos acompanhamentos.

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