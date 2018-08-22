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Violência

Reincidente, assassino de estudante brasileira é preso na casa do irmão

Ele teria matado outra universitária em circunstâncias semelhantes

Renan Nucci

Publicado em 22/08/2018 às 14:55

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Foi preso na madrugada desta quarta-feira na cidade paraguaia de Concepcion, a 219 quilômetros da fronteira com o Brasil, o eletricista Cristopher Andrés Romero Irala, de 27 anos, suspeito de ter matado a estudante brasileira Erika de Lima de Corte, 29, na segunda-feira. Ele estava na casa do irmão e deve ser transferido ainda hoje para Pedro Juan Caballero, onde cometeu o crime.

Conforme apurado, Cristopher foi identificado por imagens de câmeras de segurança de uma sorveteria onde ele havia comprado um pote de sorvete de chocolate. O produto foi encontrado na casa da vítima e permitiu que a polícia e o Ministério Público do Paraguai fizessem a conexão. Cristopher teria prestado serviços técnicos na casa de Erika e voltou ao local para violentá-la.

Inicialmente a suspeita recaiu sobre suposto namorado de Erika, no entanto, ao longo das investigações a polícia conseguiu chegar ao verdadeiro assassino. A jovem, que cursava medicina e era natural do Mato Grosso, foi morta com duas facadas no peito e uma no pescoço, no entanto, no corpo dela havia aproximadamente 16 pequenas perfurações que apontam para possível tortura. 

A morte dela pode reabrir outro caso semelhante cometido por Cristopher no ano de 2012. Na época, matou a universitária paraguaia Daisy Patrícia Benitez Gómez, de 26 anos. A vítima foi asfixiada, esfaqueada e queimada em apartamento localizado no  centro de Pedro Juan Caballero. O suspeito foi preso, mas ganhou liberdade no ano seguinte por falta de provas e passou a trabalhar com o pai em instalações elétricas.

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