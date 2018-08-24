PM prende homem que entregaria droga no Bairro Guanandi, em Aquidauana

Policial
Autor teria adquirido material em Campo Grande e receberia R$ 1.500
A Força Tática da Polícia Militar prendeu nesta sexta-feira, em Aquidauana, um homem de 23 anos que receberia R$ 1.500 para deixar uma mochila recheada de drogas em residência no Bairro Guanandi, perto da Escola Cândido Mariano. Ele foi levado à Delegacia de Polícia Civil onde foi autuado em flagrante por tráfico.
Conforme relatado, durante rondas pela Rua Estevão Alves Corrêa, centro da cidade, os policiais desconfiaram de um homem que levava uma mochila pesada e, ao se deparar com a viatura, tentou mudar de direção e fugiu rapidamente. A equipe então realizou abordagem e encontrou vários tabletes de maconha com o rapaz.
Ele alegou que havia adquirido o material com uma pessoa em Fiat Uno preto, em Campo Grande, perto de um supermercado na Avenida Mascarenhas de Moraes, e que seria pago para deixar a mochila com a droga no Guanandi, em Aquidauana. Ele também estava com dez pequenas porções da droga e uma faca, sendo preso.
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