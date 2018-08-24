Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:12

Buscar

Últimas notícias
X

Policial

Rapaz é condenado a 25 anos por matar deficiente mental

O réu foi acusado de ter planejado e executado a morte de Valdeir Pereira Viega

Renan Nucci

Publicado em 24/08/2018 às 15:04

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Justiça condena a 25 anos e 8 meses, a pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, Luan Pereira Martins. O réu foi acusado de ter planejado e executado a morte de Valdeir Pereira Viega. Segundo Luan, em depoimento, a vítima tinha estuprado crianças no conjunto habitacional onde morava em 2015. Luan Pereira Martins de 21 anos também foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por integrar organização criminosa e ocultação de cadáver.

O Júri foi desmembrado e continua no dia 03 de setembro quando outros seis envolvidos neste mesmo assassinato serão julgados. Segundo a Justiça, o corpo tinha 15 perfurações de faca espalhadas pelo tórax, face e pescoço, além das mãos amarradas para trás, sobrancelhas raspadas e unhas pintadas, em sinais claros de tortura. A vítima Valdecir Pereira Viega, que era considerado deficiente mental, foi morto no dia 2 de abril, após passar pelo que é conhecido por “tribunal do crime”, formado por integrantes de facção criminosa. Essas acusações de abuso sexual, pelo qual passou a vítima, não foram comprovadas pela polícia.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo