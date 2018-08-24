Rapaz é condenado a 25 anos por matar deficiente mental

A Justiça condena a 25 anos e 8 meses, a pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, e por meio da 9ª Promotoria de Justiça de Três Lagoas, Luan Pereira Martins. O réu foi acusado de ter planejado e executado a morte de Valdeir Pereira Viega. Segundo Luan, em depoimento, a vítima tinha estuprado crianças no conjunto habitacional onde morava em 2015. Luan Pereira Martins de 21 anos também foi condenado por homicídio triplamente qualificado, por integrar organização criminosa e ocultação de cadáver.

O Júri foi desmembrado e continua no dia 03 de setembro quando outros seis envolvidos neste mesmo assassinato serão julgados. Segundo a Justiça, o corpo tinha 15 perfurações de faca espalhadas pelo tórax, face e pescoço, além das mãos amarradas para trás, sobrancelhas raspadas e unhas pintadas, em sinais claros de tortura. A vítima Valdecir Pereira Viega, que era considerado deficiente mental, foi morto no dia 2 de abril, após passar pelo que é conhecido por “tribunal do crime”, formado por integrantes de facção criminosa. Essas acusações de abuso sexual, pelo qual passou a vítima, não foram comprovadas pela polícia.